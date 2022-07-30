64-летняя Шэрон Стоун оголила грудь на фото в купальнике

Шэрон Стоун. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

Знаменитая голливудская актриса и секс-символ Шэрон Стоун опубликовала в соцсетях фотографию в купальнике, с помощью которой показала, что даже в 64 года все еще не стесняется откровенности.

Откровенное фото смеющейся Стоун с практически голой грудью появилось на ее официальной странице в Instagram.

На снимке знаменитость позирует в купальных плавках зеленого цвета с леопардовым принтом. Образ дополнен украшениями и полотенцем, едва закрывающим оголенную грудь актрисы.

"Приятно неидеальна в этот идеальный день", – написала Стоун под фото.

Фанаты пришли в восторг от откровенности звезды. Многие отметили, что даже в своем возрасте она способна дать фору многим молодым красавицам.

"Прекрасна, как всегда"; "Девушкам вполовину моложе тебя тяжело выглядеть также хорошо"; "Она все еще горяча"; "Несмотря на годы, это все та же легендарная Шэрон Стоун", – написали восторженные поклонники.

Всего за сутки публикация набрала более 183 тыс. лайков и почти 4,5 тыс. комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980224-64-letnyaya-sheron-stoun-ogolila-grud-na-foto-v-kupalnike/