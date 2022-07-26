"Стала еще краше": Анара Батырхан в национальных костюмах потрясла Казнет

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Актриса и телеведущая Анара Батырхан опубликовала колоритные фотографии в национальных костюмах. Подписчики в соцсети отметили, что образы Анары их очень впечатлили, передает NUR.KZ.

Национальные наряды подчеркнули красоту Анары Батырхан. Фотографии актриса сопроводила отрывком из стихотворения поэта и переводчика Мукагали Макатаева. Мастер пера призывал к добру и миру.

Фанаты в Instagram выразили молодой актрисе свой восторг, оставив лестные комментарии под ее новой публикацией.

"Красавица", "Какие замечательные слова поэта", "Казахские девушки очень красивы", "Шедевр, супер", "Будь счастлива, Анара", "Какая ты прекрасная, Анара, а в этих костюмах ты стала еще краше", "Эти образы тебе к лицу", "Стань фотомоделью", "Тебе можно сниматься в исторических фильмах", "В тебе нет изъяна", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980217-stala-esche-krashe-anara-batyrhan-v-natsionalnyh-kostyumah-potryasla-kaznet/