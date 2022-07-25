"Это же моя фишка": Дарига Бадыкова заявила, что не комплексует из-за полноты
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Отечественная актриса Дарига Бадыкова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Дарига заявила, что не комплексует из-за полноты и в будущем видит себя не только актрисой, но и продюсером, и телеведущей, передает NUR.KZ.
Дарига Бадыкова полюбилась казахстанскому зрителю по франшизе "Бизнес по-казахски" и сериалу "Келінжан". Сейчас она занята съемками четвертого сезона этого сериала. Подписчики в Instagram спросили актрису, какой она видит себя через 10 лет.
"Уважаемым человеком. Востребованной актрисой, у которой есть свой райдер. Не утратившей своей природы. Ведущей крутой шоу-программы. Продюсером, у которого есть своя частная школа и вилла в Стамбуле. Вот", - написала Дарига.
Дарига уверена, что без профессионального образования актером стать нельзя.
"Чтобы работать хирургом, нужно выучиться и получить диплом, здесь то же самое", - объяснила она.
Одна из подписчиц отметила, что многие девушки комплексуют из-за полноты, а у Дариги такого нет.
"Это же моя фишка", - заявила актриса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980068-eto-zhe-moya-fishka-dariga-badykova-zayavila-chto-ne-kompleksuet-iz-za-polnoty/