"Это же моя фишка": Дарига Бадыкова заявила, что не комплексует из-за полноты

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Отечественная актриса Дарига Бадыкова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Дарига заявила, что не комплексует из-за полноты и в будущем видит себя не только актрисой, но и продюсером, и телеведущей, передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова полюбилась казахстанскому зрителю по франшизе "Бизнес по-казахски" и сериалу "Келінжан". Сейчас она занята съемками четвертого сезона этого сериала. Подписчики в Instagram спросили актрису, какой она видит себя через 10 лет.

"Уважаемым человеком. Востребованной актрисой, у которой есть свой райдер. Не утратившей своей природы. Ведущей крутой шоу-программы. Продюсером, у которого есть своя частная школа и вилла в Стамбуле. Вот", - написала Дарига.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Дарига уверена, что без профессионального образования актером стать нельзя.

"Чтобы работать хирургом, нужно выучиться и получить диплом, здесь то же самое", - объяснила она.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Одна из подписчиц отметила, что многие девушки комплексуют из-за полноты, а у Дариги такого нет.

"Это же моя фишка", - заявила актриса.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980068-eto-zhe-moya-fishka-dariga-badykova-zayavila-chto-ne-kompleksuet-iz-za-polnoty/