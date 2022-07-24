68-летняя модель блеснула фигурой в откровенном купальнике

Кристи Бринкли. Фото: instagram.com/christiebrinkley

Американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли продемонстрировала свою фигуру в откровенном купальнике во время съемок для журнала Social Life.

На одной из фотографий, которую 68-летняя Бринкли опубликовала на своей странице в Instagram, позирует в черном купальнике и нюдовой накидке с длинными рукавами, сидя в кресле у бассейна с напитком в руке. Образ был дополнен распущенными волосами, легким макияжем и кулоном с крупным зеленым камнем.

Как отметила фотомодель, выглядеть моложе своих лет ей помогает позитивный настрой.

"Многие люди спрашивают меня: "Почему ты всегда улыбаешься, почему кажешься такой счастливой, несмотря ни на что?" Я думаю, что в основе этого лежит мое истинное чувство благодарности", – поделилась Бринкли, добавив, что начинает день с благодарности за своих троих детей.

Что касается секрета ее фигуры, она призналась, что практически не употребляет сахар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979747-68-letnyaya-model-blesnula-figuroy-v-otkrovennom-kupalnike/