"В нашем тесном кругу с каждым годом теплее": Майя Бекбаева очаровала Казнет семейными фото

Майя Бекбаева с семьей. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Популярная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поделилась теплыми семейными фотографиями в соцсети. Подписчики были очарованы снимками и еще раз отметили, что семья Майи - пример для подражания, передает NUR.KZ.

Телеведущая опубликовала новые фотографии в Instagram.

"Такой теплый был вечер и я не только о погоде. Это в нашем тесном кругу с каждым годом теплее. Здесь можно полностью расслабиться и быть собой, здесь можно залечивать раны и выращивать по перышку новые крылья. Здесь можно обретать покой и силу.

И пока мы есть друг у друга, пока мы умеем наполнять друг друга так, что в чужих не нуждаемся, мы будем жить и будем счастливы в своем маленьком мире под названием "Наша семья", - написала Майя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики теледивы пожелали ее семье счастья. Они не поскупились на многочисленные "лайки" и добрые комментарии.

"Вы правы, можно друг друга наполнять, что в чужих не нуждаться", "Классно! Как доча похожа на бабушку", "Апаша с каждым днем все краше", "Где ваш сыночек сладенький?", "Счастья вашей семье", "Прекрасные люди, образцовая семья, не раз говорю, что вы мой кумир", - оставили они свои отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979600-v-nashem-tesnom-krugu-s-kazhdym-godom-teplee-mayya-bekbaeva-ocharovala-kaznet-semeynymi-foto/