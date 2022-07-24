Ольгу Бузову распекли за новый фотосет посреди африканской саванны

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Известная российская певица Ольга Бузова опубликовала несколько новых фотографий в соцсетях, однако вместо одобрения нарвалась на критику со стороны подписчиков, передает NUR.KZ.

Новые фото, снятые посреди африканской саванны, Бузова опубликовала на своей официальной странице в Instagram, на которую подписаны почти 23 миллиона человек.

36-летняя селебрити попозировала в разноцветном купальнике посреди саванны у реки Лимпопо в Южной Африке. Кроме того, на талию певица повязала парео. Оба элемента наряда выполнены в анималистичном стиле с леопардовым принтом.

Образ Бузовой дополняет макияж с подводкой глаз в стиле smokey eyes, а также волосы, собранные в высокий хвост.

"Настроение: "Я люблю тебя, Африка, и не хочу уезжать", - написала звезда под фотографиями.

Тем не менее, подписчики отнеслись к образу певицы критически, о чем и написали ей под постом.

"Не женственно как-то"; "Голодная девушка"; "Так жалко"; "Ботинки вообще не к месту"; "Почему каждый раз только такие посты?", - написали раздраженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979545-olgu-buzovu-raspekli-za-novyy-fotoset-posredi-afrikanskoy-savanny/