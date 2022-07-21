Авторитетный университет в США официально ввел курс по творчеству Гарри Стайлса

Гарри Стайлс. Кадр из музыкального видео "As It Was": YouTube/Harry Styles

Техасский государственный университет официально ввел курс для желающих изучать творчество британского певца и экс-вокалиста One Direction Гарри Стайлса, передает Fox News.

На курсе будут рассказывать о его альбомах, фильмах, в которых певец снялся, а также о пребывании Стайлса в группе One Direction.

Курс носит название "Гарри Стайлс и культ знаменитости: Идентичность, Интернет и европейская поп-культура" и официально стартует с весны 2023 года.

Преподавать его будет доцент кафедры цифровой истории доктор Луи Дин Валенсия.

Помимо самого творчества, на занятиях будут затронуты аспекты "культурного и политического развития современной знаменитости в связи с вопросами гендера и сексуальности, расы, класса, нации и глобализма, медиа, моды, фан-культуры, интернет-культуры и консюмеризма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979475-avtoritetnyy-universitet-v-ssha-ofitsialno-vvel-kurs-po-tvorchestvu-garri-staylsa/