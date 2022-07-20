"Божественная": Жасмин в нежном платье запечатлелась в древней крепости Дербента

Жасмин. Фото: instagram.com/jasmin

Российская певица и телеведущая Жасмин поделилась фотографиями из родного Дербента. Фанаты отметили не только красоту края, но и самой исполнительницы, передает NUR.KZ.

Жасмин призналась, что не может не поделиться яркими фотографиями. Она влюблена в свой родной край. Однажды певица уже показывала Дербент, примерив национальный наряд.

"Эти снимки сделали около входа на территорию крепости Нарын-Кала, которая, кстати, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Кто был здесь?" - спросила Жасмин своих подписчиков в Instagram.

Пользователи соцсети выразили ей свой восторг.

"Невероятное место, конечно, можно бесконечно наслаждаться", "Ты шикарна", "Вы супер", "Очень красивые платья у вас, красавица", "Вы прекрасны, очень хорошо получились на фотографиях", "Божественная", "Очень нежные фотографии", "Жасмин, мне так нравится ваш образ, потрясающие фотографии", "Принцесса Жасмин", - отреагировали фоллловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979282-bozhestvennaya-zhasmin-v-nezhnom-plate-zapechatlelas-v-drevney-kreposti-derbenta/