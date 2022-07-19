"Боже мой, какая фигура!": улетевшая на Мальдивы Байзакова впечатлила Сеть эффектным видео

Айжан Байзакова. Кадр из видео: instagram.com/bayzakova

Популярный блогер Айжан Байзакова поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах, куда уехала с семьей. Айжан похвасталась фигурой в бикини и произвела впечатление на своих фанатов, передает NUR.KZ.

"Вот кажется тут я слилась с местными. Я так восхищена, мне нравится все, а вы мне говорили, что я противная. Да, мне тяжело угодить, но этот отель и Мальдивы мне по душе, прям все по кайфу", - написала Айжан в Instagram.

Байзакова показала себя в бикини и вызвала восторг своих фолловеров. На видео, которое она разместила в своей ленте, Айжан запечатлелась на фоне лазурных волн. В кадре также появляются ее мама и сын.

"Боже мой, какая фигура!", "Русалочка", "Мама-красотка", "Байзакова, ты сногсшибательная. Фигура просто огонь", "Айжан Кардашьян", "Твоя красота тянет как магнит. Самая красивая, крутая мама Казахстана", "Уникальная женщина", "Фамилия Байзакова звучит как именитый бренд на одном уровне с Gucci", "Вам нужно идти в модели", - отметили они.

Однако не всех видео так сильно впечатлило.

"Слишком худая", "За что ее так любят? Ничего не делает, только голышом ходит, какой пример подает молодежи?", "Поправиться бы вам немного", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979198-bozhe-moy-kakaya-figura-uletevshaya-na-maldivy-bayzakova-vpechatlila-set-effektnym-video/