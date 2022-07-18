"Что скажет муж?": образ Мадины Садвакасовой вызвал неоднозначную реакцию фанатов

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова показала новый сценический костюм. Фанаты высоко оценили ее вкус, ну а некоторые подписчики решили, что Мадине наряд не к лицу, передает NUR.KZ.

"Разве я думала, что однажды надену костюм из змеиной кожи. Начала работать с дизайнером, который шьет различные костюмы.

Попробую теперь и я иногда выходить на сцену в брючных костюмах, а то все платья, да платья. Мои глаза начинают привыкать к этому. А вам как?" - написала Мадина в Instagram.

Преданные фанаты отметили, что певица выглядит очень эффектно.

"Мадине все идет", "Милая красавица", "Концертный лук просто огонь", "Вы особенная, стильный сценический костюм получился", "Во-первых, Мадина никогда не нарушает сценические правила, во-вторых, не одевается открыто, в-третьих, хорошо поет, в-четвертых, она любящая мать и жена", - отметили они.

Однако не все одобрили выбор Мадины. По мнению некоторых, Садвакасовой к лицу платья.

"Не надо следовать за кем-то, носите платья, вам идет", "Неплохо, но не могу сказать, что хорошо", "Ну возьмите вы себе наконец нормального стилиста", "Из змеиной кожи или из материала под змеиную кожу? Если из кожи, то сколько змей ушло на это", "Не надо показывать себя сзади, не по возрасту уже", "Платья надо носить, вы в Казахстане, а не за границей, что скажет муж?", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978909-ne-po-vozrastu-uzhe-obraz-madiny-sadvakasovoy-vyzval-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-fanatov/