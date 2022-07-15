"Моя султанша": турецкая кинозвезда Пелин Карахан в мини-платье изумила поклонников

Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Турецкая киноактриса Пелин Карахан примерила мини-платье и продемонстрировала стройные ноги. Звезда "Великолепного века" собрала восхищенные отзывы поклонников со всего мира, которые до сих пор называют ее Михримах-султан, передает NUR.KZ.

37-летняя Пелин Карахан может похвастаться подтянутой фигурой и стройными ногами. Новое фото актрисы вновь вызвало бурную реакцию ее подписчиков в Instagram.

К слову, число очарованных ею фанатов в этой соцсети приближается к 5 миллионам.

К легкому мини-платью с открытой спиной Пелин добавила аксессуары - миниатюрную сумочку в тон от Chanel и объемные серьги-кольца, а также босоножки на шпильке. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост.

"Какая ты красивая", "Очень приятный стиль", "Ну что за красота!", "Моя султанша", "Как я скучаю", "Оранжевый тебе к лицу", "Тебе все подходит", - отметили восхищенные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978652-moya-sultansha-turetskaya-kinozvezda-pelin-karahan-v-mini-plate-izumila-poklonnikov/