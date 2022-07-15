"Гордость Казахстана": фото Димаша с коллегами по сцене вызвало восторг фанатов

Димаш Кудайберген с коллегами. Фото: instagram.com/assylkhantolepov

Казахстанский актер Асылхан Толепов, известный по роли в историческом фильме "Жаужүрек мың бала", поделился в соцсети фотографией с Димашем Кудайбергеном и другими артистами. Фото вызвало восторг фанатов, которые назвали парней настоящими батырами, передает NUR.KZ.

"Наши парни", - прокомментировал Асылхан снимок, которым поделился в Instagram.

На фото молодые люди позируют на камеру в боевой стойке. Вместе с Димашем и Асылханом на снимке можно увидеть певцов Адильхана Макина и Ернара Садирбаева, а также бэк-вокалиста Расула Усманова. Подписчики восхитились своими кумирами и отметили их талант и харизму.

"Наши парни самые лучшие", "Наши батыры", "Родные наши", "Орлы", "Красавчики", "Замечательно", "У Димаша виден актерский талант", "Какие джигиты!", "Конечно, бесспорно самые лучшие и самые крутые! Фото огонь", "Счастья, благополучия, единства вам желаю", "Гордость Казахстана", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978637-gordost-kazahstana-foto-dimasha-s-kollegami-po-stsene-vyzvalo-vostorg-fanatov/