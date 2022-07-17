"Сильная девушка": Алла Михеева показала рискованный трюк

Алла Михеева. Фото: instagram.com/allamikheeva

Популярная российская актриса и телеведущая Алла Михеева показала подписчикам, как она научилась кататься на доске для серфинга. Фанаты артистки оценили ее успехи в этом спорте.

В своем Instagram Алла поделилась короткими видео, на которых продемонстрировала свои тренировки по вейксерфингу. Позже на ее страничке появилось видео, на котором Михеева показала один из трюков.

"Ловите мой 540 (разворот на 540 градусов - прим. ред.)", - написала девушка под видео.

Подписчики оценили старания телеведущей.

"Ты уже как настоящая спортсменка", "Даже не упала", "Алла, вы супер", "Целеустремленная, упорная, сильная девушка", "Предлагаю назвать этот трюк в вашу честь", "Просто супер", - писали фанаты.

Также в сторис Алла показали и другие трюки, которые научилась делать на доске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978463-silnaya-devushka-alla-miheeva-pokazala-riskovannyy-tryuk/