Модель из Таджикистана очаровала соцсети откровенными фото (18+)

Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Блогерша и модель Мадина Басаева, известная под псевдонимом Дина Саева, пленила своих подписчиков серией сексуальных фотографий. Поклонники оказались очарованы внешностью и смелостью девушки, передает NUR.KZ.

Семья Дины перебралась из родного для нее Таджикистана в Россию, когда девочке была еще маленькой. Выживать им приходилось в трудных условиях. Для девушки все изменилось, когда она открыла для себя мир соцсетей и стала в нем популярной.

Дина получила известность несколько лет назад благодаря своим блогам в Instagram и TikTok. На радость фанатам она часто публикует свои фото в купальниках и других нарядах, демонстрирующих ее тело.

Сейчас количество подписчиков Саевой измеряется миллионами. Жизнь девушки состоит из профессиональных фотосессий, знакомств со знаменитостями, путешествий и комплиментов от фанатов.

"Такая горячая и красивая", "Шикарная, как всегда", "Как сексуально", "Красотка наша", "Королева", "Я всегда восхищаюсь вашими фотографиями", "Моя самая красивая, как же я тебя люблю, сияешь как бриллиант", - пишут ей восторженно подписчики.

Не обходится и без доли "хейта". Часть пользователей соцсети считает, что Дина должна одеваться более скромно, но на их осуждение блогерша не обращает внимания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977831-model-iz-tadzhikistana-ocharovala-sotsseti-otkrovennymi-foto-18/