"Кукла Барби": обладательница короны "Мисс мира" свела с ума фанатов стройными ногами

Мануши Чхиллар. Фото: instagram.com/manushi_chhillar

Обладательница титула "Мисс мира-2017" Мануши Чхиллар похвасталась стройными ножками в мини-платье. Фанаты отметили, что девушка не только красива, но и талантлива. Ее дебют в кино высоко оценили поклонники, передает NUR.KZ.

25-летняя Мануши Чхиллар отныне не только модель и одна из самых красивых девушек мира, но и актриса. Мануши снялась в исторической драме "Притхвирадж", мировая премьера которой состоялась в начале июня этого года.

С каждым днем у индийской королевы красоты становится все больше поклонников со всего мира. В Instagram у Чхилар сейчас насчитывается 6,4 млн подписчиков.

На одной из последних фотосессий Мануши позировала на камеру в оригинальном мини-платье, которое удачно подчеркнуло ее стройные ноги. Фанаты рассыпались в комплиментах.

"Потрясающая", "Прекрасно выглядишь", "Кукла Барби", "Великолепная", "Королева", "Так мила", "Ослепительная", "Ваша работа в фильме "Притхвирадж" была высоко оценена, так держать", "Вау, ты очень красива на этих фотографиях, суперзвезда", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977803-kukla-barbi-obladatelnitsa-korony-miss-mira-svela-s-uma-fanatov-stroynymi-nogami/