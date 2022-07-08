"Говорят, мы похожи": Бексултан Акимжан разместил в Сети фото с Димашем Кудайбергеном

Димаш Кудайберген и Бексултан Акимжан. Фото: instagram.com/beksultan_akimzhan

Отечественный актер и телеведущий Бексултан Акимжан опубликовал в соцсети фотографию, на которой запечатлен с популярным исполнителем Димашем Кудайбергеном. Подписчики Бексултана отметили, что молодые люди похожи, передает NUR.KZ.

Бексултан Акимжан, известный казахстанскому зрителю по сериалам "Кровные узы", "Сержан братан", "Жат туыстар" и другим, поделился новым фото в Instagram.

"Говорят, мы похожи. А ты как думаешь?" - обратился Бексултан с вопросом к своим подписчикам.

Фанаты решили, что молодые артисты, действительно, похожи. Ну а некоторые заверили, что сходства нет, однако отметили талант обоих.

"Оба очень талантливы бесспорно", "Близнецы", " Нет, не похожи ни капельки", "Ты помоложе, я бы выбрала тебя", "Как будто братья", "Копия", "Краш", "Вау, два моих любимых молодых человека", "Подумал сначала, что два Димаша", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977625-govoryat-my-pohozhi-beksultan-akimzhan-razmestil-v-seti-foto-s-dimashem-kudabergenom/