"Такая горячая": турецкая кинозвезда Ханде Эрчел пленила Сеть стройными ногами

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел поделилась в соцсети волнующим снимком, на котором продемонстрировала стройные ноги. Поклонники поспешили оставить лестные отзывы в адрес своей любимицы, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Постучись в мою дверь", "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш" вновь восхитила своих фанатов эффектным снимком, который опубликовала в Instagram. К слову, в этой социальной сети у Ханде 28,4 млн подписчиков.

28-летняя модель еще раз доказала, что является яркой и харизматичной красавицей, в которую можно влюбиться с первого взгляда.

Фолловеры выразили ей свой восторг, отмечая не только ее талант, но и красоту.

"Лучшая", "Моя любовь", "Знаешь, что ты такая горячая и красивая", "Обожаю тебя", "Великолепно", "Ты выглядишь идеально, мое ангельское сердце", "Королева", "Твои ноги - огонь", - отметили восхищенные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977543-takaya-goryachaya-turetskaya-kinozvezda-hande-erchel-plenila-set-stroynymi-nogami/