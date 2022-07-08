Айжулдыз Адайбекова рассказала, как довела себя до анорексии из-за слов парня

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса Айжулдыз Адайбекова поведала историю, как довела себя до анорексии и истощения из-за слов одного парня. По словам блогерши, она похудела на 20 килограммов, передает NUR.KZ.

"Я уже давно борюсь с проблемой лишнего веса. Это я в 2017 году. Щечки видите? Из-за лишнего веса у меня часто случались депрессия, апатии и выгорания, неуверенность в себе, зажатость. Я была закрытой, боялась мнения окружающих. В свои 18-29 лет я выглядела на 40. Я хочу вам честно признаться: у меня была анорексия первой стадии и РПП (расстройство пищевого поведения - прим. ред.)", - рассказала актриса в Instagram.

По словам блогерши, у всего этого была причина.

"Это случилось из-за того, что однажды один пацан решил сказать мне: "У тебя есть жир". И эти слова изменили мою жизнь в худшую сторону. Из-за неаккуратности в словах человек повлиял на всю жизнь другого человека. Как только этот пацан сказал мне, что у меня есть жир, мой мир рухнул. И все, о чем я думаю весь день - это "нужно избавиться от жира".

Тогда я не была толстой, но после этих слов я съедала себя изнутри и начала считать калории. Если один орешек превышал хоть грамм, то все, я не ела его. Вся еда просто выбрасывалась в мусорку. Тупо из-за своих мыслей, что я жирная, я набрала 15 килограммов. Я уже тогда занималась спортом и соблюдала ПП", - вспоминает Айжулдыз.

Как рассказывает девушка, из-за постоянных ограничений и диет ее организм был истощен.

"И в какой-то момент я полностью перестала кушать. И мне сказали, что у меня анорексия первой стадии. С 65 килограммов сразу похудела на 45 килограммов. И даже когда весила 45 килограммов и болела анорексией, я по-прежнему хотела еще больше и больше похудеть", - добавила дочь Жанар Айжановой.

В то же время произошла еще одна неприятная ситуация.

"Я пошла на один кастинг, и режиссер сказал мне: "Ты толстая для этой роли". Представляете? Я сама каждый день только и думаю о похудении и получаю такие слова от режиссера. И потом в один день я посмотрела на себя в зеркало и начала рыдать. Плакала от того, что я довела себя до такого состояния. Что мое тело уже красивое, худое, но мне все равно не нравится. Понимаю, что выгляжу отвратительно.

И впервые в жизни я не побоялась просить о помощи. Затем записалась к психологу. Он сделал такой вывод: все проблемы начались не с еды, а от мыслей. Началось все от слов того пацана, и мысли просто съедали меня, и из-за них я набирала еще больше веса", - рассказала Айжулдыз.

После этого, по словам девушки, она увлеклась медитациями, которые помогли решить проблему восприятия себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977534-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-kak-dovela-sebya-do-anoreksii-iz-za-slov-parnya/