"Куколка": отдыхающая в Турции Наталья Рудова взволновала соцсети снимками в бикини

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

39-летняя российская актриса Наталья Рудова вновь восхитила своих подписчиков, опубликовав фото в бикини. Фанаты попросили выкладывать в Сеть побольше таких снимков, передает NUR.KZ.

Наталья Рудова однажды уже обворожила фанатов снимком с пышным бюстом. А ее горячие фото в бикини взбудоражили Сеть.

В этот раз Наталья поделилась кадрами с отдыха в Турции. Она появилась перед камерой в бикини цвета лайма.

Актриса была запечатлена фотографом на фоне лазурной водной глади в момент прогулки на яхте. Ее развевающиеся на ветру волосы сделали кадры более романтическими.

Фанаты бурно отреагировали на фотографии.

"Шикарная, побольше именно таких фоток", "Просто супер", "Любовь моя", "Мужское восхищение", "Интересно, она замужем?", "Боги, в вас идеально все - и лицо, и тело, и загар, и купальник", "Красотка, фигура топовая", "Куколка", "Идеальная", - оставили они комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977104-kukolka-otdyhayuschaya-v-turtsii-natalya-rudova-vzvolnovala-sotsseti-foto-v-bikini/