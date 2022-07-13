Актриса, похудевшая на 35 кг, показала фигуру в купальнике

Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson

Австралийская актриса Ребел Уилсон вдохновила поклонников резкой переменой внешности – она сумела сбросить 35 килограмм. В соцсетях она разместила фотографии в купальнике с летнего отдыха и получила множество комплиментов от подписчиков.

Кадры голливудская звезда разместила на своей странице в Instagram.

На одной из фотографий девушка позирует в слитном розовом купальнике с ассиметричным верхом и белом парео, повязанном на бедрах. Волосы девушка собрала в пучок, а образ дополнила солнцезащитными очками.

В описании к снимку Ребел Уилсон призналась, что за время отдыха набрала три килограмма. При этом она добавила, что не стоит переживать и корить себя за лишний вес.

"Если вы похожи на меня, просто знайте, что вы больше, чем просто ваш вес. Ваш вес не определяет вас. Просто старайтесь быть здоровыми и не такими строгими к себе", – добавила актриса.

В комментариях поклонники поддержали девушку и засыпали ее хвалебными сообщениями.

"Как говорится, счастье – это лучший вид из всех", "Ты выглядишь потрясающе", "Мы любим тебя, дорогая", "Мне это было нужно, большое спасибо, ты выглядишь потрясающе", "Ты права и выглядишь потрясно", "Лишние килограммы никак на тебе не отразились", "Самая лучшая", "Просто красотка", – ответили Ребел Уилсон пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977079-aktrisa-pohudevshaya-na-35-kg-pokazala-figuru-v-kupalnike/