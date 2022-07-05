Звезда турецких сериалов Мерве Болугур поделилась пляжными фото в соцсети

Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая кинозвезда Мерве Болугур, известная по сериалам "Великолепный век", "Маленькие тайны", показала серию пляжных фотографий, на которых продемонстрировала стройную фигуру в купальниках. Однако комментарии в соцсети знаменитость отключила, передает NUR.KZ.

Фото в черном мини-бикини 34-летняя Мерве опубликовала в Instagram. Здесь у актрисы 3,9 млн подписчиков. Однако кинозвезда отключила комментарии, не дав возможности высказаться поклонникам и хейтерам.

Актриса разместила также фото, где запечатлена у бассейна в монокупальнике яркого апельсинового цвета. Однажды Мерве уже заставила биться сердца своих фанатов быстрее, когда они увидели ее сидящей на мопеде в бикини.

Звезда "Великолепного века" отличается смелостью и демонстрирует горячие фото в соцсети. Ее появление в экстремальном мини вызвало восторг верных фолловеров, которые назвали ее "самой красивой турчанкой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976996-zvezda-turetskih-serialov-merve-bolugur-podelilas-plyazhnymi-foto-v-sotsseti/