Ляйля Султанкызы в образе степной красавицы с домброй в руках очаровала Казнет

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы поздравила своих подписчиков в соцсети с днем домбры, который в этом году пришелся на 3 июля. Теледива призналась, что очень хочет освоить игру на национальном инструменте, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы опубликовала в своем Instagram фотографию в национальной одежде, где запечатлена с домброй в руках.

"Так хочу научиться играть на домбре. Хочется похвастаться, показав, что я настоящая казашка, исполнив кюй на сцене, станцевав национальный танец. Но пока не получается.

В следующем году в этот день, в этот праздник дам вам бесплатный концерт в прямом эфире. Обещаю. Кто начнет вместе со мной? Потом создадим онлайн-оркестр. Будем ставить концерты. Поздравляю с праздником!" - написала Ляйля.

Подписчики прокомментировали пост знаменитости.

"Какое прекрасное обещание. Я тоже хочу научиться играть на домбре", "Красота", "Ляйля ханым, давайте вместе учиться", "Превосходно", "Никогда не поздно учиться", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976874-lyaylya-sultankyzy-v-obraze-stepnoy-krasavitsy-s-dombroy-v-rukah-ocharovala-kaznet/