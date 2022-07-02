Белла Хадид показала провокационное фото из спортзала

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Американский модель Белла Хадид выложила в соцсетях серию фотографий, сделанных за последнее время. Среди них фанатов особенно порадовала фотография, сделанная во время занятий в спортзале.

Как пишет сайт Super.ru, новый горячий кадр Белла Хадид сделала во время занятий в студии пилатеса.

В кадре модель лежит на скамье тренажера, который разводит ее ноги в разные стороны.

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Также его можно посмотреть, пролистнув фото в "карусели".

Указывается, что знаменитость тренируется в модной бутик-студии Forma Pilates в Лос-Анджелесе.

Среди клиентов студии – такие звезды западного шоу-бизнеса, как певица Рита Ора, супруга Джастина Бибера Хейли и модель Кендалл Дженнер.

Хадид ранее признавалась, что не воспринимает занятия спортом как тяжелую повинность, а скорее ходит, чтобы получить удовольствие.

За 15 часов пост набрал более 1,1 миллиона лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев.

"Классная растяжка!"; "Белла, ты – королева"; "Странно, но мне это нравится"; "Ты просто восхитительна"; "Слишком горяча", – написали поклонники Хадид в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976618-bella-hadid-pokazala-provokatsionnoe-foto-iz-sportzala/