"Четкое попадание в цель": Ольга Кабо примерила неожиданный образ для роли в кино

Ольга Кабо. Фото: instagram.com/kabo_olga

54-летняя российская актриса и певица Ольга Кабо представила новый кинообраз, который высоко оценили ее поклонники. Они отметили талант и профессионализм актрисы, передает NUR.KZ.

Ольга опубликовала новые фотографии в Instagram.

"Инокиня Марфа Ивановна - мать царя Михаила Федоровича, супруга Федора Никитича Романова, именовавшаяся в грамотах своего сына "великая государыня", урожденная Шестова Ксения Ивановна…

Пробы образа. Фильм "Азов" (по одноименному роману Григория Мирошниченко). Режиссер - Михаил Шевчук. Так хочется, чтобы проект состоялся", - написала Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики отметили, что образ получился очень выразительным.

"Тебя обязаны утвердить!", "Выразительный образ, удачи в сьемках", "Ого! Очень круто", "Это огонь. Держим кулачки, чтобы проект состоялся", "Красавица", "Лучшая", "Какой серьезный образ, инокиня и вправду была такая", "Не узнать, другая", "Бесподобный образ", "Очень сильно", "Отличный образ, четкое попадание в цель", - отметили они.

Ольга Кабо - заслуженная артистка РФ, она известна по блистательно сыгранным ролям в фильмах "Лермонтов", "Ночной экипаж", "Журавль в небе", "Дом у большой реки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976506-chetkoe-popadanie-v-tsel-olga-kabo-primerila-neozhidannyy-obraz-dlya-roli-v-kino/