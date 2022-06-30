"Красавицы": Жаркынай Ханайым умилила Казнет, сняв видео в стиле TikTok с маленькой дочерью

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная певица и актриса Жаркынай Ханайым умилила Сеть, сняв видео в стиле TikTok с маленькой дочерью Айланой. Подписчики отметили, что молодая мама умеет заряжать позитивом, передает NUR.KZ.

"TikTok мамаш", - лаконично подписала Жаркынай видео. Актриса станцевала вместе с маленькой дочуркой на камеру.

Умиленные подписчики оставили свои комментарии, пожелав маме и ее малышке счастья и крепкого здоровья.

"Вы такая милая, Жаркынай", "Прелестно. Доча такая сладкая", "И как вы только худеете, может, поделитесь секретом", "Похожа на младшую дочку Аши", "Как бы не сглазить, так на папу похожа", "Красавицы", "Папина ксерокопия", "Платье у вас супер", - гласят отзывы пользователей Казнета.

Мы писали ранее, что Жаркынай Ханайым высказалась о романах девушек с женатыми мужчинами. Актриса призвала молодых красавиц не разрушать семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976329-krasavitsy-zharkynay-hanayym-umilila-kaznet-snyav-video-v-stile-tiktok-s-malenkoy-docheryu/