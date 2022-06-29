"Горячо-горячо": новый образ Зирузы вызвал неоднозначную реакцию фанатов

Зируза. Фото: instagram.com/ziruza

Молодая певица Зируза поделилась новыми фотографиями в соцсети. Ее эффектный наряд пришелся по душе фанатам, а некоторые подписчики раскритиковали образ артистки, передает NUR.KZ.

Наряд яркой представительницы казахстанского шоу-бизнеса, в котором она запечатлелась на фото и видео, высоко оценили поклонники ее творчества. Они отметили, что у девушки прекрасная фигура, а глубокий разрез на юбке только подчеркнул ее стройные ноги.

Под ее постом в Instagram набралось множество лестных отзывов.

"Фигура огонь", "Прекрасная", "Бомба", "О, Боже", "Идеальная", "Горячо-горячо", "Изумительная леди", "Люблю тебя, детка", "Особенная", "Самая лучшая", "Ай, Зируза", "Прекращай, Зируза, сердце мое уже изболелось", "Шикарная", - оставили свои восторженные комментарии фолловеры.

Но не промолчали моралисты и критики. Им показалось, что такой наряд не к лицу молодой артистке.

"Эта девушка начала потихоньку раздеваться", "У тебя грудь меньше моей", "Постыдилась бы", "С каждым годом наряды все более открытые", "Нет же ничего!", "Груди нет", - заключили они.

Мы писали ранее, что горячий танец Зирузы под новый трек взбудоражил соцсети. Артистка также представила тизер совместного клипа с экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976241-goryacho-goryacho-novyy-obraz-ziruzy-vyzval-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-fanatov/