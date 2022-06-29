59-летняя Деми Мур поделилась архивным видео в бикини и восхитила фанатов

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Звезда Голливуда Деми Мур поделилась архивным видео в своем Instagram-аккаунте. Актриса, которой в ноябре исполнится 60 лет, привела в восторг подписчиков, опубликовав кадры 20-летней давности.

59-летняя актриса поделилась кадрами из фильма "Ангелы Чарли 2: Только вперед". Картина вышла в прокат еще в 2003 году.

На опубликованном ролике Деми Мур в бикини черного цвета садится в красный автомобиль, припаркованный на пляже.

Подписчики Мур пришли в восторг от внешнего вида актрисы. Они буквально засыпали ее комплиментами под постом.

"Классика! Икона! Время для тебя остановилось", "Самая сексуальная! Горяча", "Икона", "Так вдохновляюще", "Великая актриса", – и десятки других подобных комментариев оставляют поклонники актрисы под публикацией.

Отметим, Деми нередко радует поклонников снимками в бикини, демонстрируя идеальную для своих лет фигуру.

Напомним, в апреле этого года Деми Мур появилась на модном показе в пиджаке на голое тело. Ее поклонников смелый образ звезды привел в восторг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975877-59-letnyaya-demi-mur-podelilas-arhivnym-video-v-bikini-i-voshitila-fanatov/