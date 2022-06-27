"Вот это да! Махидевран!": звезда "Великолепного века" впечатлила Сеть сексуальным образом

Нур Феттахоглу. Фото: instagram.com/eclipsnf

Турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, сыгравшая роль Махидевран-султан в историческом сериале "Великолепный век", покорила фанатов новым сексуальным образом. Актриса примерила боди из латекса, которое выигрышно подчеркнуло ее фигуру, передает NUR.KZ.

Черно-белое фото Нур разместила в Instagram, где у нее 1,6 млн подписчиков. Отметим, что 41-летняя турецкая кинозвезда завоевала любовь многих фанатов со всего мира, которые высоко ценят ее талант, профессионализм и красоту.

Примерившая латексное боди актриса получила в свой адрес множество комплиментов.

"Я очень люблю ее, красивая женщина, и душа у нее красива", "Бог создал женщину", "Вот это да! Махидевран!", "Моя королева", "Красивое тело и красивая грация", "Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел в этой жизни", "Ты выглядишь так огненно", "Фигура супер", "Идеальна", "Хюррем была бы устранена", "Вот в таком виде надо было идти к Сулейману. Хюррем сразу бы отправили обратно в Крым", - отметили они.

Нур Феттахоглу знакома казахстанскому зрителю по сериалу "Запретная любовь", где воплотила на экране образ Пейкер - сестры главной героини. А в сериале "Великолепный век" актриса блестяще сыграла роль Махидевран-султан - главной наложницы султана Сулеймана и матери его сына - шехзаде Мустафы.

У актрисы есть дочь Элиса, совместными фотографиями с девочкой она часто радует своих подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975791-vot-eto-da-mahidevran-zvezda-velikolepnogo-veka-vpechatlila-set-seksualnym-obrazom/