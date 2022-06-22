Певица Айгуль Иманбаева выложила детские фото, показав, как менялась со временем (видео)

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица Айгуль Иманбаева выложила видео, смонтированное из архивных фотографий и продемонстрировавшее, как знаменитость менялась с годами, передает NUR.KZ.

Детские фотографии и снимки юности, собранные в одно видео, показавшее изменения певицы во внешности с течением времени, Айгуль опубликовала в своем Instagram.

"Добрый вечер, друзья. Воспоминания с детства и до сих пор. Сильно ли изменилась?" - обратилась она к подписчикам.

Поклонники Иманбаевой отметили, что она очень красива.

"С каждым годом все лучше", "Эволюция внешности, а в глазах - восприятие окружающего мира! Да хранит вас Аллах!", "Как же это удивительно", "Очень простая, умная, красивая душа", "Это потрясающе. Так много изменений произошло. Детство, отрочество, зрелость - прекрасное время", "С годами вы стали красивее, госпожа Айгуль", "Умная, красивая, среди звезд казахстанской эстрады мне нравитесь только вы", - отозвались под постом фанаты певицы.

Ранее Айгуль также опубликовала свое фото с родителями.

"Берегите глаза отца и матери, пока они живы, дорожите ими. Не обижайте. Всегда следуйте благословениям и пожеланиям своих родителей. Благословение этих людей - наша броня и защита", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975150-pevitsa-aygul-imanbaeva-vylozhila-detskie-foto-pokazav-kak-menyalas-so-vremenem-video/