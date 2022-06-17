"Люблю каждую твою веснушку": 61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа

Джулианна Мур. Фото: Andreas Rentz/Staff/Getty Images

Американская актриса Джулианна Мур показала лицо без макияжа. Фанаты восхитились смелостью артистки, а также оценили ее естественную красоту.

Снимок появился в Instagram голливудской звезды. Мур позировала перед камерой в белой футболке и без мейкапа. Актриса показала подписчикам, что ее лицо усыпано веснушками.

Фанаты восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты.

"Это фильтры или у вас действительно столько веснушек?", "Дорогая Джули, я люблю каждую твою веснушку", "Какая вы красивая", "Вы такая естественная", "Ваши веснушки свели меня с ума", - написали поклонники актрисы.

Фотография за один день набрала свыше 33,5 тыс. лайков.

За страничкой оскароносной актрисы следят более 2,2 млн пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974500-lyublyu-kazhduyu-tvoyu-vesnushku-61-letnyaya-dzhulianna-mur-pokazala-litso-bez-makiyazha/