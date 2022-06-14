Карина Оксукпаева рассказала о детстве и "паразитическом" образе жизни (видео)

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева рассказала, какой образ жизни вела ранее и как пришла к занятиям спортом. Она также упомянула, кем работали ее родители, передает NUR.KZ.

В своем Instagram звезда соцсетей поделилась, какие планы имела в юности и как проводила при этом свои дни.

"Я родилась в обычной семье. Папа работал таксистом. Мама - продавцом на барахолке. И мы очень любили пожрать, особенно я. Папа привозил курицу-гриль (модную на тот момент), а мама вкусняшки с барахолки (пирожки) регулярно! Я вела паразитический образ жизни: смотрела мультфильмы, ела, потом смотрела "Пусть говорят", а перед приходом родителей создавала иллюзию уборки.

Даже лежа на диване, я почему-то была абсолютно уверена, что я стану суперзвездой, буду общаться с Анджелиной Джоли, что мы будем общаться семьями. Но при этом я, конечно же, ничего не делала", - призналась Карина.

По ее словам, уже тогда ее начал беспокоить один момент.

"У моих одноклассниц уже на тот момент начали появляться ухажеры. На меня мальчики просто даже не смотрели. Я для них была как стена. И это было ужасно обидно. Несмотря на все это, даже в том возрасте я уже понимала, что нужно что-то делать. И если что-то делать, то что-то да получится. Не получается только у тех, кто ничего не делает.

Позже, когда я уже начала встречаться с Арманом, я пошла на танцы, потом пошла на бокс. И тогда я поняла, что спорт - это и есть дисциплина и фундамент, потому что многие сферы начали идти в гору", - заявила блогерша.

Сейчас Карина регулярно занимается спортом и поддерживает фигуру в отличной форме, вдохновляя своим примером многих девушек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973984-karina-oksukpaeva-rasskazala-o-detstve-i-paraziticheskom-obraze-zhizni-video/