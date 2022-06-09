"Надо быть скромнее": голая Ольга Бузова в ванне разделила соцсеть на два лагеря

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова продолжает привлекать к себе внимание экстравагантными фотографиями. Певица решила подразнить подписчиков и выложила снимок, на котором позирует совершенно голой, лишь прикрываясь пеной в ванне, передает NUR.KZ.

"Голое" фото появилось на странице Бузовой в Instagram. В качестве локации она указала один из отелей Турции.

"Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось. А я, если хочу, просто беру и делаю", - заявила Оля.

По всей видимости, артистка отправилась на отдых после своего большого концерта, впечатлившего подготовкой и масштабом и коллег Оли, и ее поклонников. Фанаты похвалили Бузову за умение работать и отдыхать, а также оценили само фото.

"Можно позавидовать твоему активному образу жизни. Я в таком ритме загнулась бы. Молодец, Оль, умеешь работать и отдыхать", "Ну, а то, что ты красотка, это и так все знают. В жизни ты еще краше", "Оля, ноги от ушей, красотка", "Оля, какая фигурка красивая у тебя", "Очень красивая, нежная, сексуальная", - выразили свое восхищение поклонники.

Но и без хейтеров, которые не смогли пройти мимо фото, не обошлось.

"Ужас, пошлятина дешевая", "Ну, уже все, что можно, показала и все равно одинока","Надо быть скромнее", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973262-nado-byt-skromnee-golaya-olga-buzova-v-vanne-razdelila-sotsset-na-dva-lagerya/