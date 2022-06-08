"Это сказочно": Приянка Чопра блеснула грудью в платье с экстремальным декольте

Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Модель и актриса Приянка Чопра продемонстрировала новый образ, который вызвал восторг ее верных фанатов и звездных коллег. 39-летняя звезда Болливуда похвасталась красивой грудью и великолепной фигурой, передает NUR.KZ.

Обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра слывет большой модницей. Фанаты отмечают ее хороший вкус и отличную фигуру.

В этот раз на одном из светских мероприятий актриса появилась в эффектном сияющем платье в пол с экстремальным декольте, которое не могло не привлечь внимание ее фанатов.

Ее образ завершили легкие локоны, которые добавили романтичности. Приянка поделилась коротким роликом с демонстрацией вечернего платья и дорогих украшений в своем Instagram.

Восхищенные фанаты и звездные коллеги рассыпались в комплиментах кинозвезде.

"Оглушительно!", "Самая лучшая во все времена", "Это сказочно", "Как можно быть такой красивой", - написали они.

Отметим, что после рождения дочери, которая появилась благодаря суррогатной матери, Приянка и ее супруг Ник Джонас не так активны в соцсети, как раньше. Пара старается больше времени проводить со своей девочкой.

Месяц назад новоиспеченная мама сообщила, что ее дочь теперь находится дома спустя 100 дней пребывания в отделении интенсивной терапии. Долгожданная девочка Приянки и Ника появилась на свет раньше срока и нуждалась в помощи врачей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973179-eto-skazochno-priyanka-chopra-blesnula-grudyu-v-plate-s-ekstremalnym-dekolte/