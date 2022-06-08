"Такая гармония": новое фото Бурака Озчивита с женой и сыном очаровало Сеть

Бурак Озчивит с супругой и сыном. Фото: instagram.com/burakozcivit

Популярный турецкий киноактер Бурак Озчивит опубликовал новое фото с красавицей-женой и маленьким сыном. Поклонники со всего мира выразили звездной чете свое восхищение, передает NUR.KZ.

4 июня супруга Бурака Озчивита, красавица Фахрие Эвджен, отметила свое 36-летие. Фахрие отказалась от участия в съемках второго сезона сериала "Альпарслан". Актриса заявила, что больше времени хочет проводить вместе со своей семьей.

Как пишет здание RusTurkey.com, сейчас продюсеры фильма ищут новую актрису, которая будет партнершей Барыша Ардуча в сериале.

Однако, как видно, сама Фахрие не сильно расстроена тем, что не продолжила съемки. В кругу самых близких своих мужчин - мужа и сына - актриса выглядит очень счастливой.

Фанаты отметили, что восхищены прекрасными отношениями звездных супругов. Они одарили комплиментами всех членов их семьи, пожелав им долгих лет жизни и счастья.

"Любимая семья", "Такая гармония, вы прекрасны", "Всегда улыбайтесь", "Такие красивые", "Лучше семьи не найти", "Самая прекрасная семья в мире", "Фахрие просто великолепна", - отметили они.

Напомним, недавно российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото с Бураком Озчивитом, отметив, что свершилась ее давняя мечта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973130-takaya-garmoniya-novoe-foto-buraka-ozchivita-s-zhenoy-i-synom-ocharovalo-set/