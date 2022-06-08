"Безупречная": Ерке Есмахан сразила наповал фанатов своим новым образом (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная знаменитость Ерке Есмахан продемонстрировала точеную фигуру и грацию, примерив белоснежный костюм с юбкой и широкополую шляпу. Фанаты отметили, что Ерке все к лицу, передает NUR.KZ.

Ерке показала свой новый образ, разместив новое видео в Instagram. Надо отметить, что за жизнью певицы в этой соцсети пристально следят 6,7 млн подписчиков.

"Не знаю, как шляпа, но костюм на мне хорош, верно? Никакой ветер не страшен для подола этой юбки", - отметила Ерке.

На кадрах Ерке грациозно прошлась по холлу одного из роскошных отелей Дубая, демонстрируя отличную фигуру и утонченный стиль. Ранее Ерке отмечала, что ее параметры почти идеальны и составляют 90-60-110.

Фанаты и звездные коллеги, в числе которых российская теледива Виктория Боня, известный казахстанский визажист и блогер Нучи и другие, не поскупились на лестные отзывы в адрес артистки.

"Совершенно потрясающе и красиво", "Вам все идет", "Вау, бомба", "Супер", "Безупречная", "Шляпа - это хит", "Превосходно", "Мадам Ерке", "Француженка", - написали они.

Мы писали ранее, что Ерке Есмахан ответила на вопрос о дочери и ее отце. Певица также рассказала, как поссорилась с Торегали Тореали во время съемок клипа на песню "Алло".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973106-bezuprechnaya-erke-esmahan-srazila-napoval-fanatov-svoim-novym-obrazom-video/