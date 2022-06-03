Отправившийся в Таиланд "живой Кен" поделился кадрами с новой фотосессии

Джессика Альвес. Фото: jessicaalvesuk

Модель Джессика Альвес, которая при рождении имела мужской пол и носила имя Родриго, показала свои новые снимки, сделанные в Таиланде. Кадры получили неоднозначные отклики от подписчиков, передает NUR.KZ.

Менее двух месяцев назад Родриго-Джессика похвасталась фотографиями из Стамбула, показав силиконовую грудь и ягодицы.

Теперь же трансгендер отправилась Таиланд, привезя и оттуда красочные кадры. Снимки модель любит сопровождать философскими фразами.

"Никогда не недооценивайте силу мечты и влияние человеческого духа. Мы все одинаковы в этом понятии. В каждом из нас живет потенциал величия", - порассуждала она, позируя в ярко-красном платье и демонстрируя оголенные бедра.

Еще одна серия фото показала, как Альвес позирует уже в голубом наряде с цветами на голове.

"Ключ к бессмертию — сначала прожить жизнь, достойную памяти", - заявила трансгендер.

Пользователи соцсети реагируют на ее фотографии неоднозначно. Если толерантные подписчики выражают одобрение и даже восхищение ее видом, то остальные более прямолинейны и категоричны - некоторые оставляют в комментариях смайлики, изображающие приступ тошноты, и просят остановить Джессику.

Между тем, сама Джессика не обращает никакого внимания на их осуждение и продолжает публиковать свои снимки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972468-otpravivshiysya-v-tailand-zhivoy-ken-podelilsya-kadrami-s-novoy-fotosessii/