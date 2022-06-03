"Сияющая звезда": турецкая актриса Ханде Эрчел в "летящем" платье очаровала Сеть

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел примерила эффектное "летящее" платье, чем вызвала восторг верных фанатов. 28-летняя томная красавица давно уже украла сердца миллионов фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Ханде проявила себя как талантливая и яркая актриса в сериалах "Черная жемчужина", "Дочери Гюнеш", "Любовь не понимает слов", "Кольцо" и других.

Вечерний аутфит актрисы вызвал восторженные отзывы ее поклонников в Instagram. Здесь у нее 28 миллионов подписчиков, на нее также подписаны звездные коллеги - Бирче Акалай, Шюкран Овалы, Майя Башол - маленькая звездочка Турции, которая сыграла вместе с Ханде в сериале "Постучись в мою дверь".

Романтический наряд Ханде, ее отличную фигуру и горделивый стан высоко оценили верные фанаты. Многие откровенно признались ей в любви, отметив, что их сердца давно уже украла черноокая красавица.

"Ты такая красивая. Остерегайся сглаза, Боже мой!", "Ханде, ты великолепна", "Королева", "Ох, какая красота!", "Моя любовь", "Самая лучшая", "Стильно", "Моя фиолетовая бабочка", "Моя принцесса", "Ты заслуживаешь самого лучшего", "Я так гожусь тобой", "Ангел в фиолетовом", "Сияющая звезда в ночи", - оставили они восхищенные отзывы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972369-siyayuschaya-zvezda-turetskaya-aktrisa-hande-erchel-v-letyaschem-plate-ocharovala-set/