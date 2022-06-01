"Можно смотреть бесконечно": Асель Сагатова в мини-платье похвасталась стройными ногами

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова примерила черное мини-платье и похвасталась стройными ногами. Фанаты не поскупились на лестные комментарии в ее адрес, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова - одна из самых красивых актрис казахстанского кинематографа. Фанаты отмечают не только ее профессиональную игру, но и отличную фигуру.

В этот раз Асель появилась в черном мини-платье интересного кроя с воротником-стойкой. Вечерний аутфит актрисы дополнили оригинальные туфельки бежевого цвета и маленькая сумочка. Наряд удачно подчеркнул стройные ножки Асель.

Поклонники не поскупились на комплименты в адрес актрисы, отметив, что она становится все краше и краше.

"Невероятно, фантастически красива. Даже эти слова блекнут в сравнении с вашей истинной красотой. Вы божественны", "Супер", "Красотка", "Самая милая, нежная, талантливая, красивая. Обожаю вас. Вы просто прелесть", "Джулия Робертс курит в сторонке", "Самая красивая актриса в КЗ", "Можно смотреть бесконечно", "Вам все идет", "Мода 90-х возвращается", "Эх, вот эта женщина!", "Асель, вы как вино, с каждым годом еще красивее", - гласят восхищенные отзывы.

Напомним, Асель Сагатова представила новый кинообраз, примерив халат и платок. Актриса также высказалась о хейтерах в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972049-mozhno-smotret-beskonechno-asel-sagatova-v-mini-plate-pohvastalas-stroynymi-nogami/