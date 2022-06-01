"Мама, что творится-то?": блогер Сабира Жараскызы удивила Казнет новым образом

Сабира Жараскызы. Фото: instagram.com/sabirkin_

Казахстанский блогер-миллионник и певица Сабира Жараскызы удивила подписчиков в соцсети новым образом, который примерила для съемок фотосессии. Фанаты отметили, что Сабира - настоящий мастер перевоплощения, передает NUR.KZ.

Сабира Жараскызы известна пользователям Сети своим интересным контентом - тут и юмор, и будни любящей мамы, и новые образы. Недавно Сабира снялась в фильме "Джохан" - дебютном продюсерском проекте актера и шоумена Жахана Утаргалиева. Поклонники ее творчества знают ее и как прекрасную певицу.

На этот раз Сабира порадовала подписчиков в Instagram новым дерзким образом. Пользователи Казнета отметили, что никогда такой ее не видели. Блогер запечатлелась в алом лакированном пиджаке с ярким макияжем. На фото вместе с ней черный доберман.

Подписчики прокомментировали эффектные фотографии, в их числе продюсер Алуа Конарова и актриса Алия Ануарбек.

"Это просто нет слов, называется! Мама, что творится-то, а? Что делает эта девушка? Огонь", "Вот это контент", "Шикарный образ", "Какие классные фотографии", "Это слишком круто", "О, май гад!", "Такой яркий и дерзкий образ", "Вау, неожиданно", "Очень идет", "Шикарно, не боялась?" , "Еще успевает делать такие крутые фото и за детьми смотреть, и по дому хлопотать", "Ты блогер, с которого можно брать пример", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971961-mama-chto-tvoritsya-to-bloger-sabira-zharaskyzy-udivila-kaznet-novym-obrazom/