"Можно к тебе?": обнаженная актриса из Актау понежилась в пенной ванне

Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanatalove

Наталья Рудова решила в очередной раз подразнить поклонников и выложила фото и видео, на котором она нежится в пенной ванне, передает NUR.KZ.

Свой день Наталья решила провести на прогулке по Петергофу и Санкт-Петербургу. А после экскурсий по разным достопримечательностям знаменитость отправилась нежиться в ванной и делиться горячими кадрами с фанатами.

Будоражащее фото появилось в Telegram-канале актрисы, а видео она выложила для подписчиков в Instagram.

Под снимком она пожелала фанатам приятных снов, но те вместо этого поспешили прокомментировать провокационное фото.

"Интересно, что скрывает пена?", "Можно к тебе?" - принялись писать Рудовой поклонники-мужчины.

Отвечать им актриса не стала.

Оценили пользователи соцсети и более целомудренные фотографии Натали на фоне архитектурных сооружений Петергофа.

"Миледи въехала во дворец! Ну и кто сказал, что мне не идут исторические роли!" - игриво заявила Рудова.

"На костер его, кто это сказал! Очень красиво, нежно! Питер вам к лицу!", "Миледи прекрасна!", "Императрица", "Ведите себя только прилично", "Я видела вас там, вы такая красивая!", "Наташа, очень идут такие образы. Не слушайте никого", - восхитились фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971301-mozhno-k-tebe-obnazhennaya-aktrisa-iz-aktau-ponezhilas-v-pennoy-vanne/