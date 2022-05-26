Бота Нурсеитова в коротком платье с открытой спиной вдохновила фанатов (фото, видео)

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova/photo_djam

Блогерша Бота Нурсеитова вдохновила подписчиков новым образом, решив попозировать в коротком летнем платье с открытой спиной. Однако некоторые из них заявили инстадиве, что подобные откровенные наряды ей не подходят, передает NUR.KZ.

Кадры в воздушном белом платье Бота опубликовала в своем Instagram. На фотографиях звезда соцсетей с длинными распущенными волосами позирует фотографу у моря и прибрежных скал.

"Желаю вам, чтобы всю вашу жизнь вас окружали такие же люди, как и вы", - оставила она пожелание для подписчиков.

Пользователи Сети высоко оценили нежные фото инстадивы.

"Красота вокруг красоты", "Нежная, красивая", "Такая тоненькая, как ивовый прут", "Вы как Ассоль, прекрасная, милая девушка из новеллы "Алые паруса"! Такая же нежная, добрая", "Какая же невероятная красотка, Боташ. МашАллах! Просто идеальная", "Такая красивая, о Боже, богиня красоты", "Ты суперкрасавица, я рад за тебя", "Очень красивая ты, Бота", - прокомментировали поклонники.

Но и "уятмены" не смогли пройти мимо кадров.

"Боташа, тебе не подходит открытая одежда", - заявил один из подписчиков.

Напомним, ранее мы писали, как разведенная Бота Нурсеитова высказалась о повторном замужестве и удочерении девочки. Она заявила, что ее потенциальный будущий муж будет самым счастливым человеком на свете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971167-bota-nurseitova-v-korotkom-plate-s-otkrytoy-spinoy-vdohnovila-fanatov-foto-video/