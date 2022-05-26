"Как лебедушка": телеведущая Анна Данченко в нежном образе покорила сердца фанатов

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, в совершенстве владеющая казахским языком, восхитила поклонников, примерив нежный образ. Некоторые ее подписчики признались ей в любви, отметив, что она является для них эталоном красоты, передает NUR.KZ.

В этот раз Анна выбрала легкое платье лимонного цвета в пол, украшенное черным поясом в национальном стиле. Мягкие черные локоны дополнили ее нежный образ.

К фото Анна добавила стихи Мукагали Макатаева о том, что никогда нельзя опускать руки, а стойко переносить жизненные трудности.

Телеведущая уже давно покорила сердца своих фанатов. Они отметили, что Анна красива не только внешне, но и душой. Представители сильной половины человечества заявили, что им нужна именно такая спутница жизни - обаятельная, нежная, умная и соблюдающая традиции.

"Красотка моя", "Красавица", "Кукла Барби", "Горящее пламя", "Прелестная", "Вы достойны, чтобы с вас брали пример. Каждому джигиту пусть достанется такая невеста", "Каждое мгновение - это чудо", "Анна ханым, я вас влюблен", "Муж есть у этой красотки? Или я женюсь на ней!", "Моя землячка", "Прелестна и душой, и телом, будь счастлива, золотая девочка", "Такая нежная", "Как лебедушка", - гласят комментарии.

Мы писали ранее, что Анна Данченко примерила дерзкий образ и удивила своих подписчиков в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971086-kak-lebedushka-televeduschaya-anna-danchenko-v-nezhnom-obraze-pokorila-serdtsa-fanatov/