"Потрясающие ножки!": Олеся Малинская в экстремальном мини собрала комплименты в Сети

Олеся Малинская. Фото: instagram.com/olesya_malinskaya

Инстадива и модель Олеся Малинская похвасталась длинными ногами, показав новое фото. Фанаты оценили стройную фигуру 33-летней Олеси и отметили, что ей к лицу любой образ и наряд, передает NUR.KZ.

Малинская отметила, что ее длинные ноги не всегда умещаются в кадр.

"Когда длинные ноги - это минус. Едва попадаешь в кадр", - написала Олеся в Instagram.

Блогер разместила фото в экстремально-коротком платье очень нежного цвета. Подписчики, а их у Олеси 1,7 млн в этой социальной сети, оставили ей свои отзывы. Они отметили не только ее отличную фигуру и длинные ноги, но и открытую и обаятельную улыбку.

"Удивительная", "Такая красивая", "Олеся, какой красивый цвет шлепок", "Образ вам невероятно идет", "Я всегда восхищаюсь тобой и твоей красотой", "Фигура классная", "Такая светлая и искренняя улыбка у вас", "Какой потрясающий цвет, он вам очень подходит", "Где минус? Одни плюсы", "Никогда не видела чего-то подобного, фасон у платья просто отпад", "Эффектная девушка", "У тебя потрясающие ножки! Можно и мне такие?" - гласят многочисленные комментарии.

Мы писали ранее, что Олеся Малинская похвасталась стройной фигурой в мини-бикини на пляже Дубая. Блогер также блеснула пышным бюстом в монокупальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970795-potryasayuschie-nozhki-olesya-malinskaya-v-ekstremalnom-mini-sobrala-komplimenty-v-seti/