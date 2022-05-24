"Обворожительная": Жаркынай Ханайым в романтическом образе впечатлила поклонников

Жаркынай Ханайым. Кадр из видео: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная по сериалу "Рауза", предстала перед фанатами в новом образе. В таком виде она напомнила им героиню турецкого сериала, передает NUR.KZ.

Жаркынай запечатлелась на берегу моря на фоне пенистых волн, сидя на камнях в струящемся атласном платье с открытыми плечами. На фоне звучит музыка из популярного турецкого сериала "Июньская ночь".

Новый романтический образ артистки покорил сердца ее фанатов. Под публикацией они оставили свои "лайки", огненные смайлики и комментарии.

"Обворожительная", "Обожаю этот сериал", "Музыка, аж мурашки. Вы супер!", "Ты так похожа на героиню этого сериала", "Красивая", "Удачи тебе, Жаркынай", "Июньская ночь", "На Хавин похожа", - написали они.

Жаркынай не только актриса, но и талантливая певица. Она умело играет с образами и умеет быть разной. Однажды она показала свое преображение и восхитила фанатов, а "уятменам", критикующим ее, актриса посоветовала следить за собой.

Напомним, Жаркынай Ханайым рассказала, что росла счастливым ребенком и показала милую детскую фотографию. Артистка открыто поведала также о комплексах, послеродовой депрессии и любви. Отметим, что еще осенью прошлого года молодую маму заподозрили в разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970711-obvorozhitelnaya-zharkynay-hanayym-v-romanticheskom-obraze-vpechatlila-poklonnikov/