"Дал же Бог грудь!": Алена Водонаева взволновала фанатов пышным бюстом и тонкой талией

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Экс-участница "Дома-2", телеведущая и блогер Алена Водонаева похвасталась подтянутой фигурой и объемной грудью. Подписчики заявили, что 39-летняя светская львица словно ведет обратный отсчет времени, передает NUR.KZ.

Алена опубликовала фото в белом кроп-топе с длинными рукавами и трикотажными шортами в тон. Теледива похвасталась пышным бюстом и тонкой талией. Водонаева запечатлелась на фоне белоснежной постели в очках и с книгой в руках.

"Есть и не толстеть. Есть и не толстеть. Аминь", - написала Алена в Instagram.

Подписчики не прошли мимо новой публикации Алены. Они оставили свои хвалебные отзывы, признавшись, что Водонаева умеет будоражить аудиторию перед сном. Однажды Алена блеснула объемной грудью в платье с тугим корсетом на фотосессии с горячим кареглазым спутником.

"Алена, как теперь спать?", "Дал же Бог грудь!", "Вы очень красивы", "Шикарна", "Какая плюшевая", "Отличная фигура, все нормально", "Ого, какая Аленушка!", "Мм, божественна", "Какая бомба", "Это фильтры или она так хорошеет?" - отметили они.

Но, как оказалось, образ теледивы впечатлил не всех.

"Алена, сильно видно, что ты стесняешься своей улыбки. Отворачиваешься, закрываешь рукой, наклоняешься. Сделай что-нибудь, ведь деньги позволяют", "Не надоела лесть?" - написали критики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970637-dal-zhe-bog-grud-alena-vodonaeva-vzvolnovala-fanatov-pyshnym-byustom-i-tonkoy-taliey/