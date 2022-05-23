Айжан Байзакова в свадебном платье сразила соцсети наповал (фото, видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова примерила свадебное платье и показала свой образ подписчикам. Поклонники остались в восторге от того, какая невеста получилась из актрисы, передает NUR.KZ.

Байзакова приняла участие в показе свадебных платьев и надела одно из них. Получившийся образ она продемонстрировала в своем Instagram.

Наряд Айжан с пышными рукавами открывал ее плечи и зону декольте. Корсет был выполнен из кружева и подчеркивал фигуру девушки. Волосы инстадивы, как и полагается, украсила фата.

Подписчики Айжан оценили ее образ.

"Красавица, молодец. Великолепна", "Красивая девочка", "Она идеальная", "Айжан - супер. Ты просто прелесть. Жениху твоему повезет", "Вы были самой красивой невестой!", "Такая красивая! Байзакова, ты супер!", "Неотразима", - восхитились они.

А некоторые пожелали актрисе стать невестой и отпраздновать настоящую свадьбу.

"Желаю, чтобы отпраздновали свадьбу и уже по-настоящему, всей страной", "Вчера ночью посмотрев ваши сторис, я тоже прослезилась и тихо шепотом попросила Всевышнего, чтоб вы в один прекрасный день надели такое платье и вышли замуж, почему-то сразу подумала о вашей маме, как бы она была счастлива видеть вас такой", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970595-ayzhan-bayzakova-v-svadebnom-plate-srazila-sotsseti-napoval-foto-video/