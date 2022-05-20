"Такая сладкая": обычно дерзкая Say Mo примерила образ милашки и растрогала соцсети (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo, часто дразнящая "уятменов" дерзкими и откровенными фотографиями, решила примерить образ милой, невинной девочки. Необычные для артистки кадры умилили ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Кадрами с новой фотосессии Молдир поделилась в своем аккаунте Instagram.

"Милашка или дерзкая?" - спросила она.

Девушка может по праву считать себя мастерицей перевоплощений - в одном наряде она смогла представить сразу два совершенно разных образа, поменяв лишь взгляд и позы.

Поклонники ее старания и новизну образа оценили, оставив под снимками хвалебные комментарии.

"Такая сладкая на первой фотке", "Боже, как ребеночек", "Дерзкая милашка", "Ты абсолютно прекрасна", "Нежная и сногсшибательная", "Как 13 летняя девочка", "Лайк, если впервые увидели мимимишную Сэй Мо", "Мне нравится милашка-малышка", "Посмотри какая, че за кукла же есть", "Два образа дополняют друг друга", - восхитились пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что "уятмены" упрекнули Say Mo за танцы в микрошортах с разрезами на ягодицах. А недавно отечественная певица отвела маму в клинику на блефаропластику. Когда-то родительница оплатила Молдир операцию по изменению формы век, а теперь артистка отплатила ей тем же.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970201-takaya-sladkaya-obychno-derzkaya-say-mo-primerila-obraz-milashki-i-rastrogala-sotsseti-foto/