Say Mo сделала маме блефаропластику (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo отвела маму в клинику на блефаропластику. Когда-то родительница оплатила Молдир операцию по изменению формы век, а теперь артистка отплатила ей тем же, передает NUR.KZ.

О своем подарке для мамы Say Mo рассказала в Instagram.

"Я нахожусь в клинике, будем делать операцию моей маме. Моя мама давно хотела себе блефаропластику, как я. К сожалению, ей нитевая не подходит, поэтому мы решили сделать хирургическую. Я лично очень волнуюсь. Сегодня сбудется мечта моей мамы", - озвучила происходящее Молдир.

Артистка также сняла на камеру процесс и показала его подписчикам.

Say Mo поведала, как когда-то мама сделала ей подарок, позволивший девушке "чувствовать себя увереннее", а теперь певица отплатила ей тем же.

"Я в 2017 году сделала блефаропластику нитевую. И сейчас хотела бы сказать, что пять лет назад моя мама сделала мне глаза, нашла деньги. И благодаря ей я стала увереннее в себе, сделала глазки. И вот спустя пять лет я сделала глазки своей маме. Возвращаю", - смеясь, рассказала инстадива.

Сама Say Mo недавно тоже сделала повторную блефаропластику. Результат операции она сразу показала фанатам.

Ранее мы писали, что актриса Айжан Байзакова уговорила свою маму на пластическую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969783-say-mo-sdelala-mame-blefaroplastiku-video/