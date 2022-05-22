"Варум пора на пенсию": Кравченко удивила поклонников новым имиджем

Мария Кравченко. Фото: instagram.com/kravacomedy

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко удивила своих поклонников сменой имиджа. Актриса представила новый образ, покрасив волосы в белый цвет и сделав стрижку с выраженной челкой.

Кадрами с преображением Кравченко поделилась в своем Instagram.

"Не показалось", - подписала она видео.

Новый образ экс-КВНщицы удивил поклонников. Многие отметили сходство Марии с певицей Анжеликой Варум, а некоторые заявили, что юмористка похожа на Ирину Понаровскую в молодости.

Фанаты осыпали актрису восторженными комментариями.

"Удивительно, как преображает цвет волос, вы стали женственнее, нежнее", "Очень красиво, Мария, блонд – это вот ваше", "Варум пора на пенсию", "Нереально красивая, если краска не сильно портит волосы, советую остаться в этом цвете", "Анжелика Варум отдыхает", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969712-varum-pora-na-pensiyu-kravchenko-udivila-poklonnikov-novym-imidzhem/