Примерившую новый необычный образ Альмиру Турсын назвали "девушкой Бонда"

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын решила примерить новый образ. Поклонники отметили, что ей очень идет челка и назвали ее "девушкой Бонда", передает NUR.KZ.

Свежие фотографии появились в Instagram-аккаунте отечественной знаменитости. На кадрах Альмира предстала перед фанатами с искусственной челкой, подобранной под цвет волос, отливающих медью. Образ дополнили яркий макияж и высокие кожаные перчатки.

"Hello! It’s me… and my cholka! Или как однажды я принесла челку на фотосет. Вот что получилось! Как вам? Идет мне? На кого похожа?" - написала исполнительница роли Томирис.

Подписчики высоко оценили ее временное преображение.

"Алечка, тебе все к лицу, вроде в универе ты уже экспериментировала с челкой, если мне не изменяет декретная память", "Очень красивая!", "Невероятная", "Девушка Бонда", "Клевая у тебя The Chyolka!", "Ауууф, зачем такая классная", "Вы красавица", "Ginger Lady", - восхитились пользователи соцсети.

Ранее Альмира обратилась к своим хейтерам, которые пишут ей неприятные комментарии.

"Для тех, кто считает, что страница публичная и здесь можно писать, что взбредет и сливать свой негатив. Вы ошибаетесь! На своей странице и в своем пространстве я не позволю этого! Поэтому обращаюсь тем, кому моя страница неинтересна и уж тем более раздражает: отпишитесь, пожалуйста! Не мучайте себя и не тратьте мое время!" - высказалась актриса.

Напомним, мы писали, что сыгравшая царицу Томирис Альмира Турсын рассказала о своих предках из Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969123-primerivshuyu-novyy-neobychnyy-obraz-almiru-tursyn-nazvali-devushkoy-bonda/